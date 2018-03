A portuguesa Cátia Azevedo ficou hoje fora das meias-finais dos 400 metros dos Mundiais de atletismo, que se estão a disputar em Birmingham, Inglaterra.

Depois de este ano já ter melhorado a sua melhor marca em pista coberta, com 53,13 segundos, Cátia Azevedo foi hoje terceira classificada na sua série, com 54,17, a 20 centésimos da eslovaca Iveta Putalova, que se qualificou diretamente, tal como a jamaicana Tovea Jenkins, que venceu com 53,39.

Correndo na mais lenta das seis séries, Cátia Azevedo, recordista de Portugal ao ar livre (51,63), ficou apenas com o 29.º tempo entre as 31 atletas classificadas.