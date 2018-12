O Celtic Glasgow conquistou hoje a Taça da Liga escocesa de futebol, ao vencer o Aberdeen por 1-0, arrecadando o sétimo troféu sob o comando de Brendan Rodgers.

O único golo de partida, disputada em Hampden Park, foi apontado por Ryan Christie.

Desde de que assumiu o comando técnico do Celtic, em 2016, Brandon Rodgers, conquistou duas ligas e duas taças da Escócia e três taças da liga.

O Celtic ocupa a segunda posição da liga escocesa, com menos um ponto do que o Rangers, que, no entanto, tem mais um jogo disputado.