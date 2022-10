“A direção do FC Paços de Ferreira SDUQ Lda. comunica o término das funções da equipa técnica liderada pelo mister César Peixoto”, refere o Paços de Ferreira em comunicado.

A gota de água para a saída de César Peixoto foi a derrota ocorrida hoje para a Taça de Portugal, na terceira eliminatória no terreno do Vitória de Setúbal, sétimo classificado da Série B da Liga 3, por 2-0.

César Peixoto, que tinha chegado ao clube a meio da temporada passada, deixa a equipa ao fim de 10 jogos disputados, nos quais somou apenas dois empates para a I Liga, na qual segue em zona de descida, no 17.º e penúltimo lugar, em zona de descida, com apenas dois pontos, mais um do que o lanterna-vermelha Marítimo.

Na mesma nota, o clube agradece ao treinador e antigo futebolista o trabalho a “dedicação” demonstrada desde a sua chegada, em dezembro do último ano, quando ‘pegou’ na equipa à 15.ª jornada.

Esta época, o Paços ainda não venceu qualquer jogo, acumulando sete derrotas e dois empates na I Liga, competição em que é 17.º e penúltimo classificado, além da derrota de hoje na Taça de Portugal.