“A nossa equipa tem somado pontos, mas queremos mais. Temos de ser fortes, compactos e coesos, frente a uma equipa com bons jogadores. Sabemos que, para nós, ganhar dois jogos seguidos seria positivo, mas este não será um jogo de vida ou morte”, disse César Peixoto, na conferência de antevisão ao jogo na Capital do Móvel.

O técnico pacense advertiu para a qualidade nas bolas paradas dos ‘axadrezados’, a quem não poupou elogios.

“O Boavista tem feito um excelente campeonato, tem muito boa equipa individual e coletivamente, com um treinador experiente que está a desenvolver um excelente trabalho. O Boavista faz muitos golos de bola parada. Espero muitas dificuldades, mas também estamos bem, competitivos e vamos como sempre lutar pelos três pontos”, referiu.

A formação pacense tem recuperado do atraso pontual para o Marítimo, também em zona de descida, e Santa Clara, em zona de play-off, e poderá até largar o último lugar no final da jornada. César Peixoto reconheceu as melhorias da equipa, mas lembrou que o foco tem de estar no Paços.

“Primeiro, temos de nos preocupar connosco, com a recuperação que temos feito. Se entrarmos para o nosso jogo a pensar no resultado do Santa Clara com o Marítimo, corremos riscos. Sabemos o que temos de fazer para encurtar distâncias. Seria importante para nós sair do último lugar, mas isto vai ser uma maratona e até ao último jogo. Cada jogo que passa é menos uma oportunidade para recuperar”, sublinhou.

César Peixoto voltou a elogiar a qualidade dos reforços, pelo que acrescentaram ao plantel, destacando a importância de liderar uma equipa competitiva.

“O balneário está com confiança, mas a competitividade existe desde sempre. A equipa cresceu a olhos vistos nos treinos e jogos com a entrada de novos jogadores, e as vitórias trazem confiança. Ganhámos no Estoril, mas ainda não conseguimos nada. Não nos podemos iludir e devemos estar alertados, porque, se baixarmos a intensidade, corremos o risco de não estarmos ao nível que queremos no próximo jogo”, advertiu.

Maracás cumpriu castigo mo último jogo e volta a ser opção para o técnico pacense, que pediu a presença ativa dos adeptos frente ao Boavista, prometendo uma equipa capaz de “lutar com todas as forças” para voltar a ganhar.

Na tabela, o Paços ocupa o último lugar, com 12 pontos, enquanto o Boavista é 10.º, com 26.

As duas equipas defrontam-se no Estádio Capital do Móvel, no domingo, às 18:00, num jogo que terá arbitragem de Manuel Oliveira, da associação do Porto.