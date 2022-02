“Desde que cheguei, a equipa estava carente de pontos, e estamos focados em tentar sacudir e dar um salto na tabela. A equipa está a crescer, mas tem faltado a tal matreirice na parte final, para aguentar o resultado, e, depois, matar o jogo. Procurámos essa pontinha de sorte, que também dá trabalho, mas o caminho é este, e, com vitórias, tudo fica mais fácil”, disse César Peixoto, na conferência de antevisão.

O Vizela é o adversário que se segue nesta campanha de ‘mata-mata’ do Paços. César Peixoto diz estar bem identificado com o valor da formação vizinha, assegurando estar preparado para uma “equipa de qualidade”.

“[O Vizela] É uma equipa muito intensa, agressiva e pressionante, mas com qualidade. Tem um bom treinador, com ideias já assimiladas há vários anos, e vem complicar-nos a vida. Vão criar-nos muitos problemas, mas estamos a crescer e preparados”, referiu.

César Peixoto quer reencontrar-se com as vitórias, após seis jogos sem ganhar, e insistiu que o problema está a ser resolvido internamente. Insistiu na “matreirice, experiência e eficácia na finalização”, sem esconder que “será também necessário dar um bocadinho mais” nos jogos, para resgatar a confiança.

“O Nico (Gaitán) está a chegar ao ponto ideal e os jogadores que chegaram, como sempre disse, vieram aportar-nos coisas boas e diferentes, mas também disse que a equipa tem qualidade e quem viesse tinha de trabalhar para agarrar o seu lugar”, argumentou o técnico, atento às melhorias da equipa.

Koffi, contratado no ‘mercado de inverno’, está em dúvida para o jogo de sábado, numa lista de indisponíveis composta pelo guarda-redes Jordi e os defesas Jorge Silva, Flávio Ramos e João Vigário. A boa notícia para César Peixoto é o regresso de Nuno Santos, após cumprir castigo.

Na tabela, o Paços ocupa o 13.º lugar, com 21 pontos, enquanto Vizela é 11.º, com 23.

As duas equipas defrontam-se no estádio Capital do Móvel, no sábado, às 18:00, num jogo que terá arbitragem de David Silva, da associação do Porto.