“Numa maratona, talvez não fosse possível ganhar ao Benfica, mas num jogo poderemos lutar perfeitamente pelos três pontos”, disse César Peixoto, na conferência de antevisão do jogo diante do Benfica.

O Paços vai defrontar o líder do campeonato e, na opinião do técnico pacense, “a melhor equipa até ao momento”, de quem espera muitas dificuldades, mas sem reverências de qualquer espécie.

“Sabemos que vamos encontrar uma excelente equipa, em primeiro lugar desde há muito tempo, tem sido a melhor equipa, com um caudal ofensivo muito grande, avassalador por vezes. Vamos sofrer em alguns momentos, mas também sabemos a qualidade que temos e tentaremos ferir o Benfica e lutar pelos três pontos”, sublinhou.

Frente a um “Benfica muito forte”, César Peixoto disse ser necessário um Paços “consistente e competitivo”

“Pela confiança, pelo momento, pela qualidade individual e coletiva do Benfica, sabemos que nos vai apertar, mas temos de estar organizados para aproveitarmos o espaço quando roubarmos a bola”, referiu.

Segundo o técnico pacense, a primeira fase de construção dos ‘encarnados’, sempre iniciada “com muita mobilidade”, foi o detalhe que lhe tomou mais tempo na preparação do jogo.

“Os tempos de pressão dão mais trabalho, para termos mais capacidade de pressão e evitar que nos encostem demasiado atrás, de modo a aproveitar, depois, os espaços nas costas deles”, argumentou César Peixoto.

O treinador do Paços assegurou que vai a jogo com a equipa mais competitiva, com o objetivo de lutar pelo resultado, apesar da ausência forçada do central Maracás, expulso na partida com o Sporting de Braga, na última jornada (derrota por 2-1).

“O Maracás é um jogador importante para nós, é experiente, maduro, já conhecia a nossa forma de trabalhar, mas todos os jogadores que têm entrado têm dado uma boa resposta. A verdade é que o coletivo tem de superar as falhas das individualidades e a equipa tem correspondido às falhas de jogadores importantes”, afirmou, prometendo “lutar [pela permanência] até ao final do campeonato”.

Ibrahim, lesionado, e Maracás, a cumprir castigo, são as ausências confirmadas na lista de eleitos de César Peixoto para um jogo que vai opor os extremos da classificação.

O Paços de Ferreira é 18.º e último classificado, com seis pontos, enquanto o Benfica é líder destacado, com 44.

O jogo, antecipado da 20.ª jornada, realiza-se no estádio Capital do Móvel, na quinta-feira, às 20:15, e terá arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.