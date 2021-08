Luisão pede “espírito de Eindhoven”

Em declarações à BTV a partir de Istambul, na Turquia, onde esteve a representar o clube no sorteio da fase de grupos da Champions, o diretor técnico e de performance do Benfica reconheceu ser “um grupo forte”, enaltecendo a qualidade dos três adversários.

“Aquele espírito [de Eindhoven] é determinante para enfrentar seja qual for a equipa. Conquistámos algo além da entrada na ‘Champions’. Construímos um grande espírito, com o trabalho de cada um e com os adeptos, e isso tem de ser valorizado. Lutámos para estar onde estamos hoje e esse espírito tem de continuar”, afirmou o antigo defesa brasileiro, resumindo: “Tivemos uma noite espetacular para podermos estar entre os melhores”.

De acordo com Luisão, os bávaros são “uma equipa com muita qualidade” e que “dispensa comentários”, apesar da troca de treinador, com Hansi Flick a dar o lugar a Julian Nagelsmann. Já em relação aos catalães, o responsável ‘encarnado’ lembrou o conhecimento do técnico Ronald Koeman, que passou pelo Benfica em 2005/06 e com o qual trabalhou, finalizando com a análise aos ucranianos, ao considerar que “está a ter um começo de temporada forte”.

Vítor Baía: FC Porto acredita sempre, apesar do grupo extremamente difícil

“É um grupo extremamente difícil, mas quando se está a um nível como o da Liga dos Campeões, nada é fácil. Com o nosso ADN, com a nossa cultura e com a nossa forma de ser, acreditamos sempre”, começou por analisar o vice-presidente do clube e administrador da SAD, citado pelo sítio oficial do FC Porto.

Vitor Baía considera que “tudo pode acontecer” no Grupo B, com espanhóis, ingleses e italianos, e, como tal, que os ‘dragões’ “vão à luta”.

“Acima de tudo, acreditamos porque temos uma equipa muito competitiva e um grande treinador, por isso encaramos esta Liga dos Campeões com grande otimismo. Acreditamos que é possível estarmos na próxima fase e passarmos um grupo que, volto a frisar, é muito difícil. Particularmente, acredito que podemos estar na próxima fase”, concluiu.

Klopp ri-se da dureza do grupo, Atlético e AC Milan trocam saudações online

O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, mostrou-se entusiasmado com o desfecho do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, que colocou os ‘reds’ no caminho de FC Porto, Atlético de Madrid e AC Milan.

Numa primeira reação ao site oficial do clube, o técnico germânico confessou que se riu “bastante alto” ao ver o nome dos adversários, por ser “obviamente um grupo duro” na ‘poule’ B.

“É a Liga dos Campeões, por isso, é assim que as coisas são, é preciso jogar com as melhores equipas da Europa e obviamente que algumas delas estão no nosso grupo”, disse.

O treinador dos campeões europeus de 2019/20 lembrou ainda o histórico recente com o conjunto comandado por Sérgio Conceição, que nunca conseguiu vencer o Liverpool em jogos oficiais.

"Jogámos, não sei quantas vezes, já contra o Porto, por isso eles vão estar à nossa espera. Temos evidentemente umas contas a acertar com o Atlético e o AC Milan é um ‘histórico’”, sublinhou, continuando: “Penso que os nossos adeptos devem estar ansiosos por isso. Nós estamos, com certeza”.

Para Klopp, o resultado do sorteio realizado em Istambul, na Turquia, ficou longe de corresponder aos anseios da maioria da massa associativa dos ‘reds’, mas relativizou a importância dos prognósticos, concentrando a sua atenção em dar continuidade ao trabalho da última época.

“Sei que as pessoas estão sempre em casa e pensam ‘Seria interessante termos esta equipa com o pior do pote quatro e o pior do pote’ e todo esse tipo de coisas. Claramente não tivemos isso, mas continuamos a ser bastante ambiciosos e gostaríamos de mostrar o trabalho árduo do ano passado, ao qualificar-nos para a Liga dos Campeões e que valeu a pena. É assim que vamos jogar os jogos", reforçou.

Já o campeão espanhol Atlético de Madrid e o vice-campeão italiano AC Milan abstiveram-se até agora de ter reações mais aprofundadas ao sorteio da ‘Champions’, limitando-se a dar conta da constituição do grupo nas respetivas páginas de Internet e a trocar saudações desportivas através da rede social Twitter.

Dortmund diz que “não se pode queixar” com Grupo que integra o Sporting

O diretor executivo do Borussia Dortmund disse hoje que a equipa alemã “não se pode queixar” com o sorteio da Liga dos Campeões de futebol, que ditou um grupo com Sporting, holandeses do Ajax e turcos do Besiktas.

"Não nos podemos queixar, é um grupo muito equilibrado. Temos boas hipóteses de avançar para os oitavos de final, novamente", disse Hans-Joachim Watzke, ao sítio oficial clube na Internet.

Também o Marco Reus, companheiro de equipa do português Raphaël Guerreiro, considera que “são adversários interessantes, com os quais não jogam há algum tempo”, e admite que, apesar dos “grandes nomes não estarem no Grupo C, a equipa vai estar bem preparada”.

At. Madrid realça “experiência importante” de FC Porto, Liverpool e AC Milan

Pela voz do ‘team manager’ do campeão espanhol, Tomás Reñones, os colchoneros descreveram o desfecho do sorteio como “muito interessante”, repleto de “grandes equipas e grandes campeões”, já que os três adversários têm em comum um historial de conquistas na ‘Champions’: sete para o AC Milan, seis para o Liverpool e duas para o FC Porto.

“É assim que a Liga dos Campeões é, está aberta a este tipo de sorteio e a que encontres grandes equipas. São clubes com importante experiência e relevância nesta competição, o que nos motiva muito. Somos também concorrentes sérios para fazer grandes campanhas como temos vindo a fazer", frisou.

Enfatizando o “trabalho diário” conduzido pelo treinador Diego Simeone, o dirigente ‘colchonero’ preferiu, porém, desviar as atenções da ‘Champions’ para a próxima partida na liga espanhola.

“Não há dúvida de que temos aspirações porque somos o Atlético de Madrid. Mas o que nos interessa, como sabem, e não estou a inventar isto, é o próximo jogo. A Liga dos Campeões está um pouco mais longe e estamos a organizar as competições dia após dia. O nosso foco é o próximo jogo, na Liga [espanhola]. E veremos como correm os jogos e os dias de jogo da Liga dos Campeões. Estudaremos e trabalharemos sobre eles", concluiu.

Bayern “ansioso” para encarar grupo “sem margem de erro"

Os jogadores do Bayern Munique Manuel Neuer, Joshua Kimmich e Thomas Muller manifestaram-se hoje “ansiosos e ambiciosos” para os confrontos do Grupo E da Liga dos Campeões de futebol, no qual “não se pode cometer erros”.

“Não podemos cometer erros neste grupo. Eles são todos oponentes muito fortes. O FC Barcelona ainda está na memória de quem esteve aqui em 2020. Mesmo sem Messi, será uma tarefa muito difícil. O Benfica é uma equipa muito forte e o ambiente é sempre excelente. E, definitivamente, não podemos subestimar o Dínamo de Kiev, uma equipa lutadora”, começou por dizer o guardião germânico, ao site oficial do clube.

Já o defesa Kimmich falou “num grupo muito ambicioso”, apontando o ‘Barça’ como um “grande desafio”, o Benfica como “boa equipa e muito difícil de defrontar”, enquanto o Dínamo de Kiev será um oponente que requer “total concentração”.

Por fim, o avançado Muller manifestou-se “ansioso para enfrentar as três equipas habitualmente presentes na prova e que podem jogar um futebol muito bom”.