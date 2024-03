Durante os 90 minutos, a equipa do Arsenal conseguiu empatar a eliminatória, com um golo Trossard aos 41 minutos. Após prolongamento, o encontro foi decidido nas grandes penalidades, com o FC Porto a falhar duas - falharam Wendell e Galeno -, contra quatro dos 'gunners'.

O Arsenal, que regressa aos quartos de final pela primeira vez desde 2009/10, junta-se a FC Barcelona, Bayern Munique, Real Madrid, Manchester City e Paris Saint-Germain no lote de apurados.