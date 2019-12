“Estou extremamente feliz por anunciar que ficarei na Ferrari por mais cinco anos”, até ao final da temporada de 2024, escreveu o piloto, de 22 anos, na conta oficial no Twitter.

Leclerc terminou a sua primeira época na Fórmula 1 no quarto lugar do Mundial, depois de ter subido por nove vezes ao pódio, tendo vencido nos históricos circuitos de Spa-Francorchamps e Monza.

O piloto, que conseguiu ainda sete ‘pole positions’, terminou o Mundial à frente do colega de equipa, o tetracampeão mundial Sebastien Vettel, com 264 pontos, contra 240 do alemão, cujo vínculo à Ferrari terminará em 2020.

“Estou ansioso para ter um vínculo ainda mais forte com a equipa, depois do que foi um ano intenso e emocionante em 2019″, acrescentou Leclerc.

O diretor da Ferrari, Mattia Binotto, recordou que, a cada corrida de 2019, “o desejo da Ferrari de prolongar o contrato tornou-se cada vez mais evidente”, confiando que esta renovação vai traduzir-se em “muitas novas histórias” de sucesso da escuderia transalpina.