"Foi uma decisão muito difícil", lê-se na nota que oficializa a saída de Frank Lampard do Chelsea. "Estamos agradecidos ao Frank pelo que conseguiu no tempo em que foi treinador principal no clube", indica o comunicado.

Lampard, de 42 anos, assumiu o cargo de treinador dos ingleses no início de 2019/20, depois de uma primeira experiência como técnico ao comando do secundário Derby County.

Tendo tomado as rédeas do Chelsea desde julho de 2019, Lampard deixa os blues sem títulos conquistados durante a sua gestão, num dececionante nono lugar na Premier League, a 11 pontos da liderança.

Essas são as razões que a direção do Chelsea cita para a sua saída. "Os resultados e as performances recentes não vão ao encontro das expectativas do clube, deixando-o no meio da tabela sem qualquer caminho para ter uma melhoria sustentada", lê-se no comunicado.

Com o clube no nono lugar da Liga inglesa de futebol, nos oitavos da Liga dos Campeões e na quinta ronda da Taça de Inglaterra, o dono dos ‘blues’, Roman Abramovich, explicou que esta foi "uma decisão muito difícil" para o clube.

"Porque tenho uma relação pessoal excelente, e o maior respeito, pelo Frank. É um homem de grande integridade e com a maior ética de trabalho. Contudo, nestas circunstâncias, acreditamos ser melhor trocar de treinador", explicou o dono, citado em comunicado.

Na nota, deixam claro que o antigo capitão de equipa, que apelidam de "lenda do clube" após 648 jogos e 211 golos, será "sempre bem-vindo a Stamford Bridge", mas que, além dos maus resultados, o emblema encontra-se "a meio da tabela sem nenhum caminho claro para uma melhoria sustentada".

Na primeira época, ficou em quarto na Premier League, foi finalista vencido da Supertaça Europeia e da Taça de Inglaterra e ‘caiu’ nos oitavos de final da ‘Champions’, contando, para a nova época, com vários reforços de monta: o guarda-redes senegalês Édouard Mendy, o defesa brasileiro Thiago Silva, o médio marroquino Hakim Ziyech e os avançados alemães Kai Havertz e Timo Werner.

O Chelsea, que no domingo venceu o Luton por 3-1 na quarta ronda da Taça, não esclareceu quem tomará conta da equipa daqui para a frente, seja de forma interina ou permanente.