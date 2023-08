Em Stamford Bridge, o extremo colombiano Luís Diaz, ex-FC Porto, deu vantagem aos ‘reds’, aos 18 minutos, mas o francês Axel Disasi repôs a igualdade, aos 38, no primeiro jogo oficial do técnico argentino Maurício Pochettino no comando dos ‘blues’.

Diogo Jota foi titular no Liverpool, tendo sido rendido pelo uruguaio Darwin Núñez, antigo avançado do Benfica, aos 66 minutos.

Este foi o sétimo empate consecutivo entre os dois emblemas em jogos oficiais dentro dos 90 minutos.

Também hoje, o Tottenham arrancou a edição 2023/24 da Premier League com um empate (2-2) no terreno do ‘vizinho’ Brentford, no primeiro jogo do técnico australiano Ange Postecoglou e após a saída do agora ex-capitão Harry Kane.

No primeiro dérbi londrino da temporada, todos os golos da partida foram marcados durante a primeira parte, com o argentino Romero, aos 11 minutos, e o brasileiro Emerson Royal, aos 45+4, a ‘faturarem’ para os ‘spurs’ (oitavos classificados em 2022/23), com assistência do reforço Maddison (ex-Leicester City) em ambos os lances.

Do lado do Brentford, nono classificado na última temporada, o camaronês Mbeumo, aos 26 minutos, de grande penalidade, e o congolês Wissa, aos 36, fizeram os tentos da formação da casa.

A jornada inaugural da Premier League fica completa na segunda-feira com o jogo Manchester United-Wolverhampton.