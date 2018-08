Chelsea e Watford, hoje vencedores dos seus jogos da terceira jornada, apanharam o Liverpool no topo da liga inglesa de futebol, fazendo o pleno de triunfos nos jogos já disputados.

Destaque para o triunfo do Chelsea em Newcastle, por 2-1, concretizado a três minutos apenas do final, enquanto que o Watford recebeu e venceu o Crystal Palace, também por 2-1.

O trio da frente ainda pode ser alcançado na segunda-feira pelo Tottenham, caso os 'spurs' saiam vitoriosos do clássico contra o Manchester United, a equipa orientada por José Mourinho.

Em St. James Park, só houve golos no final de um encontro em que o Chelsea foi muito mais pressionante.

O belga Eden Hazard adiantou os londrinos, de grande penalidade, aos 76 minutos. Aos 83, o espanhol Joselu empatou e, aos 87, um lance infeliz do lateral norte-americano Yedlin redundou no autogolo que fixou o 2-1 para o Chelsea.

Em Watford, os 'hornets' chegaram aos 2-0, com golos do argentino Pereyra, aos 53, e do grego Holebas, aos 71. Reduziu o Crystal Palace, aos 78, golo do costa-marfinense Zaha.

Também hoje, o Fulham somou os primeiros pontos, ao ganhar por 4-2 ao Burnley. Destaque para o sérvio Mitrovic, a 'bisar', e para a estreia a marcar do alemão Schurle, que o Borussia Dortmund emprestou ao Fulham.