Em Stamford Bridge, a equipa da casa começou a construir a vitória aos 14 minutos, como um golo de Mount, e chegou ao 2-0 ainda antes do intervalo (21), por intermédio de Pedro.

No segundo tempo, Willian e Giroud apontaram, aos 51 e 54, os golos que estabeleceram o resultado final.

O Chelsea segue com 48 pontos, menos dois do que o Leicester, terceiro, e mais cinco do que o Wolverhampton, orientado por Nuno Espírito Santo, que no sábado, com cinco portugueses na equipa titular, empatou sem golos na receção ao Brighton.

O Everton, que somou o terceiro jogo na liga sem vencer, ocupa a 12.ª posição, com 37 pontos.