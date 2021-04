O médio ofensivo está em dúvida para o jogo da primeira mão dos quartos de final, ainda que o emblema londrino não revele a gravidade da lesão, que é recorrente na carreira do jovem jogador.

A lesão aconteceu na derrota com o West Bromwich, no sábado, por 5-2, no que foi o primeiro desaire do técnico alemão Thomas Tuchel no comando dos ‘blues’.

“O Christian fez um ‘sprint’, ao entrar para a segunda parte, e sentiu problema num músculo, sentindo que não ia aguentar o jogo. Decidi substituí-lo de imediato”, declarou o treinador, citado em comunicado dos ingleses.

Chelsea e FC Porto começam na quarta-feira a lutar por um lugar nas meias-finais da Liga dos Campeões, na primeira de duas partidas disputadas em Sevilha, em Espanha, devido a restrições de viagem causadas pela pandemia de covid-19.