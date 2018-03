O ciclista espanhol Marc Soler (Movistar) venceu hoje a clássica Paris-Nice, após integrar uma fuga com mais dois compatriotas e que resultou no triunfo de David de la Cruz (Sky), na oitava e última etapa.

Juntamente com Cruz, Soler, de 24 anos, atacou a pouco mais de 40 quilómetros da meta e juntou-se ao fugitivo e também compatriota Omar Fraile (Astana) no alto de Eze, numa subida do percurso seletivo de 110 quilómetros com início e fim em Nice.

O trio manteve uma vantagem que resultaria no triunfo final de Marc Soler, superando, no computo geral da prova, o britânico Simon Yates (Mitchelton-Scott) por apenas quatro segundos, enquanto Gorka Uzagrirre Insausti (Bahrain Merida Pro) completou o pódio, a 14.

Soler abdicaria do 'sprint' e chegaria a três segundos de de la Cruz, que se impôs mesmo em cima da meta: Yates integrou um grupo de oito ciclistas que não conseguiu anular a vantagem, chegando à meta a 38 segundos do primeiro.

David de la Cruz venceu pelo segundo ano consecutivo a última etapa, enquanto Marc Soler obteve o seu primeiro triunfo na carreira em prova de etapas.

Tiago Machado (Katusha) chegou em 61.º a 21.50, caindo dois lugares para o 51.º final, a 52.15.