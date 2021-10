Iúri Leitão (Tavfer-Measindot-Mortágua), João Matias (Louletano-Loulé Concelho), Rui Oliveira (UAE Team Emirates), recém-campeão europeu de strach e a corredora olímpica Maria Martins (Drops-le Col s/b Tempur) são os ciclistas escolhidos por Gabriel Mendes, selecionador nacional, para representar Portugal nos mundiais de Pista, em Roubaix, França, entre 20 e 24 de outubro.

Dos quatro ciclistas selecionados, três entram em prova com quatro medalhas conquistadas no campeonato da Europa de ciclismo de pista, que terminou no passado dia nove em Grenchen, Suíça. Rui Oliveira, além de campeão europeu de scratch, arrecadou o bronze em madison, ao lado de Iuri Leitão, ciclista que por sua vez foi vice-campeão nos pontos. João Matias venceu a prata na eliminação.

Ao todo, os quatro ciclistas nacionais em prova somam 31 medalhas conquistadas em compromissos internacionais em Campeonatos do Mundo e da Europa – Juniores, sub-23 e Elite -, num total de 50 desde a formação da seleção nacional e a primeira medalha ganha, curiosamente, por Rui Oliveira, em 2013, 2.º Lugar Scratch Júnior - Campeonato Europa de Pista Juniores e sub-23 disputado em Anadia, Portugal.

O único título mundial, Perseguição Individual Júnior, na categoria de juniores, foi conquistado por Ivo Oliveira, irmão gémeo de Rui Oliveira, em 2014 Seul, Coreia do Sul. No palmarés de títulos e medalhas, a olímpica Maria Martins totaliza 12, Rui Oliveira, 10, Iúri Leitão, oito e João Matias, uma.

“Nos mundiais os corredores apenas podem disputar as disciplinas cujo posicionamento no ranking lhes garante um lugar na lista de partida”, informa a Federação Portuguesa de Ciclismo.

Portugal garantiu o apuramento no setor masculino nas disciplinas olímpicas de omnium e de madison, assim como para eliminação, perseguição individual e scratch, não estando ainda feita a escolha por parte de Gabriel Mendes dos corredores afetos a cada disciplina. Por sua vez, Maria Martins estará em pista nas provas de omnium, eliminação, scratch e corrida por pontos.

A seleção nacional de Pista está concentrada no Velódromo Nacional, em Sangalhos, Anadia.

A Eurosport transmitirá os mundiais de pista.