O brasileiro Jonas, melhor marcador do I Liga portuguesa de futebol, vai ficar hoje fora do clássico que opõe o Benfica ao FC Porto, na 30.ª jornada, enquanto os 'dragões' vão alinhar com Marega.

Autor de 33 golos no presente campeonato, Jonas magoou-se no aquecimento do jogo com o Vitória de Setúbal, da ronda anterior, e não recuperou da lesão, nem sequer se sentando no banco de suplente dos ‘encarnados’ no jogo que pode decidir o título de campeão nacional 2017/18, a partir das 18:00, no Estádio da Luz.

O mexicano Raúl Jiménez, autor dos golos da vitória em Setúbal (2-1), será novamente titular na equipa tetracampeã, no lugar do brasileiro, com o apoio de Rafa e Cervi, numa equipa que terá Varela na baliza, atrás de uma defesa com André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo. No meio-campo estarão Fejsa, Zivkovic e Pizzi.

Do lado contrário, o maliano Marega, melhor marcador do FC Porto, com 20 golos, vai a jogo, depois de ter estado em dúvida para esta partida, num ‘onze’ em que Soares ganhou a corrida pelo lugar de ponta de lança, relegando Aboubakar para o banco.

Com Casillas na baliza, Ricardo, Felipe, Marcano e Alex Telles a compor o quarteto defensivo, o treinador Sérgio Conceição escalonou ainda os médios Herrera, Sérgio Oliveira, Otávio e Brahimi.

Benfica e FC Porto, primeiro e segundo classificados, respetivamente, separados por apenas um ponto, defrontam-se a partir das 18:00, sob arbitragem de Artur Soares Dias.