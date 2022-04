De acordo com os horários da 33.ª jornada, hoje divulgados, o clássico do Estádio da Luz, em Lisboa, vai ter início nesse sábado, às 18:00, no mesmo dia em que o Sporting visita o Portimonense, a partir das 20:30.

A Liga de clubes também anunciou os horários da 32.ª ronda, com os 'dragões', líderes do campeonato, a receberem o Vizela, em 30 de abril, às 19:00, duas horas depois do início da visita do Benfica ao Marítimo.

Nessa ronda, o Sporting recebe o Gil Vicente em 01 de maio, às 20:30.

Jornada 32

Sexta-feira, 29 de abril

FC Famalicão – Estoril Praia, 20H15 – Sport TV

Sábado, 30 de abril

FC Arouca – Portimonense, 15H00 – Sport TV

Marítimo M. – SL Benfica, 17H00 – Sport TV

FC Porto - Vizela, 19H00 – Sport TV

Belenenses SAD – SC Braga, 21H00 – Sport TV

Domingo, 1 de maio

Vitória SC – Santa Clara, 15H30 – Sport TV

Moreirense FC – Boavista FC, 18H00 – Sport TV

Sporting CP – Gil Vicente FC, 20H30 – Sport TV

Segunda-feira, 2 de maio

FC P. Ferreira – CD Tondela, 20H15 – Sport TV

Jornada 33

Sexta-feira, 6 de maio

Boavista FC – Vitória SC, 20H15 – Sport TV

Sábado, 7 de maio

Estoril Praia – Moreirense FC, 15H30 – Sport TV

SL Benfica – FC Porto, 18H00 – BTV

Portimonense – Sporting CP, 20H30 – Sport TV

Domingo, 8 de maio

Gil Vicente FC – CD Tondela, 15H30 – Sport TV

FC Vizela – Marítimo M., 15H30 – Sport TV

SC Braga – FC Arouca, 18H00 – Sport TV

Santa Clara – FC P. Ferreira, 20H30 – Sport TV

Segunda, 9 de maio