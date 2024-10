Claude Marshall, de 90 anos, é um consultor voluntário em tempo integral na Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) há 14 anos e ajuda milhares de refugiados um pouco por todo o mundo. Depois de se reformar, como vice-presidente de uma grande empresa internacional de publicidade e relações públicas, começou como consultor em tempo integral na ACNUR, sobretudo no papel de consciencializar a população e o setor privado em garantir programas de desporto e educação para crianças refugiadas. Isto tudo sem ganhar um cêntimo.

"Fui um refugiado quando era criança. Nasci em 1932 em Heidelberg, na Alemanha. Felizmente, o meu pai viu o que estava por vir e conseguiu levar-nos para os Estados Unidos para escapar da perseguição nazi aos judeus. A ACNUR deu-me a oportunidade de retribuir, na causa dos refugiados, lembrando-me quando a minha família chegou a Nova Iorque em 1936, éramos refugiados sem dinheiro, sem casa, mas com muita esperança, e isso acabou por dar certo. Agora quero dar às crianças refugiadas esse mesmo tipo de esperança", disse Claude em entrevista à ACNUR, descrevendo depois como aqui chegou.

"Quando me reformei, em 1993, queria encontrar uma causa que valesse a pena, na qual pudesse usar a minha formação e experiência. Por sorte, conheci a ex-Alta Comissária Sadako Ogata num jantar. Contei-lhe um pouco sobre mim e expliquei que a ACNUR parecia ideal e que eu não queria salário, apenas uma oportunidade de fazer algo pelos refugiados. E ela disse: 'Está contratado'".

Foi sobretudo ao desporto que se dedicou, nomeadamente às atividades físicas que podem fazer a diferença juntos dos jovens em campos de refugiados. Claude explica porquê.

"O desporto pode ajudar os jovens refugiados a recuperar uma parte valiosa da sua infância perdida. As crianças refugiadas muitas vezes sofreram muito, deixando-as gravemente traumatizadas. Elas testemunharam a guerra e a perseguição em primeira mão. Muitas foram recrutadas à força como crianças-soldados ou foram vítimas de violência sexual. Elas podem ter visto os seus pais serem assassinados ou foram separadas deles no pânico e caos da fuga. O trauma não termina quando elas finalmente chegam a um campo de refugiados. Algumas crianças refugiadas nascem em campos e muitas passam a maior parte dos seus anos de crescimento em tais lugares, muitas vezes sem acesso a desporto ou recreação. As crianças têm o direito de brincar; uma necessidade de brincar. O desporto fornece-lhes uma aparência de normalidade e alguma estrutura para as suas vidas. Fornece muitos benefícios psicossociais dá-lhes uma saída para canalizar a sua energia de uma forma positiva que pode beneficiá-las para o resto das suas vidas. Isso é especialmente válido para crianças que fogem de situações de conflito. O desporto desenvolve tolerância, cooperação, uma apreciação das regras. Ele motiva as crianças refugiadas a frequentar escolas, as crianças a recuperar uma infância perdida", salienta.

Claude levou a sua missão ao mais alto nível, nomeadamente numa cooperação com o Comité Olímpico Internacional (COI), algo que o deixou surpreendido.

"Tudo começou alguns anos depois de ter começado a trabalhar em programas desportivos. Um dia, a Sra. Ogata veio à minha secretária e anunciou que o COI estava muito recetivo, fiquei surpreendido. O então Presidente, Juan Antonio Samaranch, queria redigir e assinar uma carta de parceria connosco. Tínhamos concebido um projeto para o campo de refugiados de Kakuma, no Quénia, e desenvolvido um programa desportivo para rapazes refugiados de várias idades. Foi o início bem sucedido da nossa parceria com o COI", disse, descrevendo alguns dos protocolos assinados.

"Embora tenha supervisionado esse trabalho até agora, acho que o próximo passo é entregá-lo a um coordenador desportivo profissional em tempo integral para, cuja posição é apoiada inteiramente por um doador externo reconhecido. É óbvio que a função agora atingiu um nível que requer um líder a tempo integral"

"Em 2004, na va véspera dos Jogos Olímpicos de Atenas, o COI e o ACNUR discutiram formas de apoiar as crianças refugiadas com uniformes desportivos excedentários. Durante os jogos, o COI colocou contentores na Aldeia Olímpica onde os atletas podiam doar o seu equipamento extra. Esta iniciativa forneceu vestuário muito necessário aos adolescentes refugiados, embora tenhamos sempre como objetivo um sucesso ainda maior", salientou.

Este foi apenas o primeiro passo para aquilo que viria mais de dez anos depois.

"Em 2015, durante o fluxo significativo de refugiados que atravessaram o Mediterrâneo, assistimos a milhões de pessoas a arriscarem a vida em viagens perigosas. Os traficantes de seres humanos amontoavam as pessoas em jangadas de borracha, cobrando-lhes taxas exorbitantes para chegar a destinos como a Grécia ou a Turquia. Esta situação dramática foi objeto de uma extensa cobertura por parte da imprensa. Nessa altura, Thomas Bach, Presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), dirigiu-se à Assembleia Geral das Nações Unidas. Sublinhou as dificuldades enfrentadas por estes jovens refugiados e fez uma promessa poderosa: o COI, em colaboração com a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, formaria uma equipa de refugiados para competir nos Jogos Olímpicos. A nossa ideia era que estes atletas refugiados pudessem tornar-se heróis para as crianças dos campos de refugiados. Todas as crianças precisam de um herói no desporto", salientou, descrevendo como foram as primeira Olímpiadas com uma equipa de refugiados.

"Em 2016, os Jogos Olímpicos do Rio viram a criação da primeira Equipa Olímpica de Refugiados com 10 membros, destacando o potencial dos atletas refugiados num palco global. Esta equipa simbolizou a esperança e proporcionou uma plataforma para o talento dos refugiados, integrando ainda mais o desporto na vida dos jovens deslocados. Representavam os milhões de crianças refugiadas em campos e locais urbanos", disse.

Com 92 anos, Claude continua a ver o desporto como essencial na vida destas crianças refugiadas. Contudo, acredita que o futuro passe por passar o seu papel para alguém profissional.

"Desporto e educação são vitais para crianças refugiadas, mas com cerca de 21 milhões de pessoas preocupantes no mundo todo - cerca de metade delas crianças - o ACNUR, compreensivelmente, tem que canalizar seus escassos recursos para as necessidades mais urgentes e vitais. Embora tenha supervisionado esse trabalho até agora, acho que o próximo passo é entregá-lo a um coordenador desportivo profissional em tempo integral para, cuja posição é apoiada inteiramente por um doador externo reconhecido. É óbvio que a função agora atingiu um nível que requer um líder a tempo integral que possa planear e implementar mais programas desportivos e procurar ainda mais parceiros para para ajudar milhões de pessoas", disse.