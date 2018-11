O Marítimo ocupa o 12.º lugar do campeonato, com 10 pontos, e não vence desde 2 de setembro, quando foi vencer no recinto do Desportivo das Aves, por 1-0, em jogo da quarta jornada.

Carlos Pereira revelou aos jornalistas ter ocorrido uma reunião no domingo, após a derrota caseira frente ao Feirense, por 3-0, que ditou a eliminação do Marítimo nos 16 avos de final da Taça de Portugal.

Desde então, os insulares somaram 10 jogos sem vencer nas várias competições, conseguindo um empate caseiro frente ao Belenenses (0-0), para o campeonato, e um no terreno do Moura (acabando por vencer por 4-3 no desempate através de grandes penalidades, após 0-0 no tempo regulamentar e no prolongamento).

Cláudio Braga, de 44 anos, cumpria no Marítimo a segunda temporada como técnico principal de um clube português, depois de ter orientado o Santa Clara, em 2014/15.

Após a experiência no clube açoriano, o técnico regressou à Holanda, onde tinha treinado as camadas jovens de Spata Roterdão, PSV Eindhoven e Utrecht, para orientar FC-Gravenzande, VV Nieuwerkerk e Fortuna Sittard, que promoveu ao principal escalão na época passada.