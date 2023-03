A lesão sofrida na derrota de 101 a 100 para o Oklahoma City na terça-feira significa que o jogador de 32 anos perderá pelo menos sete jogos e pode ficar longe dos courts no resto da temporada regular.

George tem uma média de 23,8 pontos; 6,1 ressaltos; 5,1 assistências e 1,5 roubos de bola por jogo para os Clippers nesta temporada.

O oito vezes All-Star da NBA caiu no chão com dores depois de sofrer uma falta do base canadiano Luguentz Dort (Thunder) e precisou de ajuda para voltar ao balneário.

George, na sua 13.ª temporada na NBA, fez parte da seleção norte-americana que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016.

Perder George no final da temporada pode ser um grande revés para as esperanças dos Clippers nos playoffs, estando atualmente em quinto lugar na Conferência Oeste com 38 vitórias e 35 derrotas, mas apenas dois jogos à frente do 10.º colocado Utah Jazz na corrida por posições na pós-temporada.