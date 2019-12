Com a participação na partida de sexta-feira, frente ao Portimonense, Tarantini passou a somar 301 partidas no principal escalão do futebol nacional, as mesmas do lateral direito uruguaio, que está atualmente sem clube, mas ainda um pouco afastado do guardião português, atualmente ao serviço do Wolverhampton, que lidera o ‘top-3’, com 327 jogos na I Liga.

"Para esta época já não vai ser possível superar os números do Rui [Patrício], mas quem sabe se, na próxima temporada, o consiga. Se ele não regressar a Portugal e elevar a fasquia [risos], pode ser um objetivo superá-lo", confessou o médio.

Independentemente dos números, Tarantini afirmou ser "uma honra" estar a partilhar patamares com Maxi Pereira e Rui Patrício "jogadores com uma carreira bonita, e nomes sonantes e de referência no futebol português".

O capitão do Rio Ave, clube que representou nas últimas 12 temporadas, e onde foi homenageado na última partida, em casa, frente ao Gil Vicente, quando completou 300 jogos na I Liga, reconheceu que, aos 36 anos, a carreira "não será muito mais longa", mas ainda não definiu prazos para 'pendurar as chuteiras'.