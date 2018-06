O executivo municipal de Coimbra aprovou hoje, por maioria, durante a sua reunião quinzenal, a abertura de um concurso público para “a concessão de exploração de um terreno municipal para a construção e exploração de um complexo desportivo integrado e centro olímpico de ginástica, na Avenida Mendes da Silva”, em Coimbra.

O terreno tem uma área de cerca de dez mil metros quadrados, perto de metade dos quais para implantação de edifícios, que não poderão exceder os três pisos (nalgumas áreas dois), e estacionamento subterrâneo.

A decisão foi aprovada pela maioria do PS e pelos dois vereadores do movimento Somos Coimbra e os votos contra dos três representantes do PSD, eleitos no âmbito da coligação deste partido com o CDS-PP, o PPM e o MPT.

A abertura do concurso público pode, a partir de agora, ser submetida à apreciação da Assembleia Municipal, de cuja aprovação depende o desenvolvimento do processo com vista à construção e exploração do centro de ginástica e do complexo desportivo.

Esta é uma forma da autarquia ajudar a “encontrar soluções para novos equipamentos desportivos de modalidades em crescimento, como a ginástica aeróbica e de Trampolins, que exige um espaço próprio e muito específico”, que a Câmara designa de Centro Olímpico de Ginástica, destinado às “centenas de jovens que praticam esta modalidade, nas suas várias especialidades, em condições deficitárias”, sustenta a proposta hoje aprovada.