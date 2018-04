Quando faltam precisamente 100 dias para o arranque “do maior evento multidesportivo” realizado em Portugal, Mário Santos, Secretário-Geral dos Jogos, em declarações ao SAPO24 assume que “na reta final” os desafios “são muitos”. Para o efeito, reuniram uma “equipa com valências e competências nas mais diversas áreas para dar resposta a todas as exigências das mais de 5000 pessoas” que farão parte dos Jogos Universitários. “Estamos confiantes de que será mais uma organização de um grande evento de sucesso em Portugal”, garantiu.

Depois de Córdoba, Espanha, em 2012, Roterdão, Holanda, em 2014 e Zagreb e Rijeka, Croácia, em 2016, a cidade de Coimbra recebe a 4ª edição deste evento desportivo que contempla um programa de 13 modalidades, com a canoagem (que decorrerá no centro náutico de Montemor-o-Velho), a surgir como novidade.

Com um investimento na ordem dos 4 milhões de euros na reabilitação das infraestruturas do Estádio Universitário de Coimbra, Mário Santos adianta ainda que, para além do legado que deixará à cidade e à universidade, “esta é também uma oportunidade para alavancar a prática desportiva e competitiva dos estudantes universitários” e, por consequência “promover a carreira dual”, sublinhou.

“Temos trabalhado com as federações para tentar criar laços com as instituições de ensino superior para compatibilizar o ensino e o alto rendimento”, descreve. Uma estratégia que visa “criar condições para que os atletas de alto rendimento” possam “estudar e treinar”, e para que “as federações possam usufruir das várias áreas de conhecimento da universidade que se relacionam com o desporto (Farmácia, Medicina, Engenharia...)”, continuou.

“A maior parte dos atletas das seleções nacionais de canoagem e remo estudam em Coimbra”, relembrou Mário Santos, Secretário-Geral dos Jogos. Um modelo que quer ver replicado. “Com a natação estamos a iniciar esse processo, e queremos alargá-lo a outras modalidades”, finalizou.