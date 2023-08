No final dos 162,6 quilómetros, entre Torre de Moncorvo e a meta no Larouco, coincidente com uma contagem de montanha de primeira categoria, Stüssi venceu em 4:16.59 horas, o mesmo tempo do espanhol Luis Ángel Maté (Euskaltel-Euskadi) e do português António Carvalho (ABTF-Feirense), segundo e terceiro, respetivamente.

Na geral, Stüssi subiu à liderança, com 28 segundos de avanço sobre o russo Artem Nych (Glassdrive-Q8-Anicolor), que perdeu a camisola amarela, e 34 sobre Maté.

Na sexta-feira corre-se a oitava etapa, entre Boticas e Fafe, num percurso de 146,7 quilómetros, com três contagens de montanha, a última das quais de terceira categoria, a pouco mais de 15 quilómetros do final.