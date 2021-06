O combate de exibição de oito assaltos entre o pugilista reformado Floyd Mayweather, de 44 anos, e Logan Paul, estrela do YouTube, de 26, ocorreu na madrugada deste domingo em Miami, nos Estados Unidos. O primeiro tem um registo profissional de 50-0 na carreira e irá para o Hall of Fame do boxe, o segundo tem apenas um combate profissional, uma derrota, em 2019, contra outra celebridade do YouTube, KSI.

Como não se tratava de uma luta profissional, não estavam juízes presentes junto ao ringue para contabilizar a pontuação de cada assalto. Ou seja, independentemente do que acontecesse, ninguém sairia do encontro como vencedor. Contudo, eram permitidos nocautes — mas tal não veio acontecer.

Paul fez o seu melhor para usar a aparente única vantagem que tinha: o tamanho e envergadura. Mas as habilidades muito superiores de Mayweather foram sempre notórias durante todo o combate. Os meios de comunicação especializados norte-americanos até elogiaram a sua durabilidade depois de absorver alguns golpes duros e ultimamente tendo conseguido "sobreviver" os oito assaltos.

"Nunca mais me digam que algo é impossível", afirmou Logan Paul no final. "O facto de eu estar aqui com um dos maiores lutadores de todos os tempos prova que as probabilidades podem ser derrotadas. Eu sou o rebelde. Eu vou para a direita quando os outros vão para a esquerda. Eu sou pouco ortodoxo. Eu sou o independente e qualquer um tem [estas características] dentro deles".

Mayweather acabaria por confessar que o youtuber mostrou resiliência e que lhe deu uma luta mais dura do que ele contava. "Têm de se mentalizar que eu já não tenho 21 anos. Mas é bom estar aqui no meio destes rapazes novos. É melhor do que eu pensei que fosse", retorquiu o pugilista, agora reformado, mas salientando que se "divertiu".

Apesar da diferença de tamanho entre ambos (Logan tem 1,88m e Floyd 1,73m sendo que o primeiro tem quase 20kg a mais) os dois concordaram em fazer uma luta de exibição que se prevê muito lucrativa. Os números não são ainda oficiais, mas tudo aponta para que a equipa de Paul receba aproximadamente 20 milhões de dólares e Mayweather, que organizou o evento, ficará com a fatia maior, de cerca de 100 milhões de dólares.