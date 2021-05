Começaram os playoffs da NBA, começou o basquetebol "a sério", e João Dinis e Ricardo Brito Reis receberam no Bola ao Ar o ex-internacional português e atual comentador Carlos Seixas, para mais um episódio do podcast da MadreMedia sobre a melhor liga de basquetebol do mundo.

As surpresas e as desilusões destes primeiros jogos "a doer" foram o principal tema de conversa, da má prestação dos campeões LA Lakers às boas exibições dos Dallas Mavericks (de Luka Doncic) ou dos Memphis Grizzlies (de Ja Morant e Dillon Brooks), entre muitos outros assuntos.

