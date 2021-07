“As nossas vitórias são desconcertantes para alguns dos nossos adversários. Sim, estamos nos Jogos Olímpicos porque temos direito a isso, quer gostem, quer não”, lê-se num ‘tweet’ do ROC.

O nadador da Rússia, que também venceu os 100 metros costas, pôs fim a um domínio dos Estados Unidos nos 200 metros que durava há seis edições, impondo-se a Ryan Murphy e ao britânico Luke Greenbank, que conquistaram a prata e o bronze, respetivamente.

Murphy, que tinha conseguido a mesma ‘dobradinha’ nos Jogos Rio2016 e que nos 100 costas foi apenas terceiro, atrás do também russo Kliment Kolesnikov, manifestou-se frustrado e deixou no ar alguma suspeição considerando que “provavelmente, a corrida não foi limpa”.

O chefe da agência antidoping da Rússia, a Rusada, garante que Evgeny Rylov foi “testado três vezes” pelo organismo que dirige, além de também realizar testes sob a alçada da federação internacional da modalidade.

Nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, que terminam em 8 de agosto, os atletas russos competirão sob bandeira neutra, devido à sanção imposta ao país pelo Tribunal Arbitral do Desporto, após a denúncia de um esquema de doping organizado com o apoio do governo de Moscovo.