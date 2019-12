Certeza, ausência de dúvida ou coisa certa. Independentemente da forma que se queira decalcar as contas no pré-jogo, por muito esmiuço que se pregueie, era sabido que a possibilidade de o Benfica continuar na Liga milionária tinha caído por terra devido ao empate ao cair do pano na Alemanha — e, por isso, estava em desvantagem no mini-campeonato a três. Sem novidades no onze inicial, Lage não mexeu nos eleitos e alinhou com os mesmos jogadores que tinham vencido no Bessa.

Adicionalmente, também não há outra maneira de ler o jogo desta noite no Estádio da Luz: houve a primeira e a segunda parte. Parece óbvio, já que fazem parte da mesma partida de futebol, mas foram completamente distintas. Ainda que a exercer o controlo da bola, o Benfica, o dos primeiros 45’, não conseguiu materializar em golos a posse. Faltava remate — fosse de meia distância, dentro da área, de cabeça ou com o pé. Durante a primeira metade, o Benfica estava por cima, mas chegava ao último terço e tinha uma muralha de São Petersburgo que impedia o golo. E isto acontece porque os russos viajaram para Lisboa com a lição bem estudada.

No primeiro tempo, a defesa russa esteve quase sempre compacta e não permitiu que o Benfica conseguisse criar situações de real perigo. Se alguém fosse rebobinar uma velhinha VHS e só tivesse tempo para ver o primeiro tempo, diria que Sergej Semak, treinador do Zenit, tinha montado um autêntica Fortaleza de São Pedro e São Paulo na Luz. E não é difícil explicá-lo. Em São Petersburgo, cidade ladeada pelo rio Neva, já se sabe que a noite invernosa não só é gelada, como parece não ter fim nesta altura do ano. Porém, em Lisboa, na primeira parte, aquilo que teimava em não ter fim eram mesmo as jogadas do Benfica: tinham troca de bola, cruzamentos, movimentações, mais cruzamentos, fossem da esquerda ou da direita, de Tavares ou de Grimaldo, mas fazer balançar a rede é que não faziam.

Lá na frente, Dzyuba, não tem 50 metros de altura — qual Torre de Alexandre, o monumento da Praça Hermitage —, mas quase parece que sim quando se olha para diferença de estatura sempre que o russo disputava bolas entre Chiquinho ou Pizzi. O primeiro, de resto, na primeira parte, ainda ia conseguindo arranjar espaços em que pudesse receber, recolher e distribuir a bola. Já o segundo, assim como Taarabt, estava com problemas em conseguir fazê-lo. O Zenit com o passar dos minutos foi ficando mais confortável. Aos poucos, a equipa russa ia ganhando terreno e ia conseguindo arrancar contra-ataques perigosos. (Um exemplo disso aconteceu aos 36’ quando um remate arrancou tinta ao poste de Odysseas.)

O público apoiava, queria mais, tentava levar os seus pupilos lá para a frente. No entanto, após sensivelmente 25 minutos de superioridade territorial, o Benfica estava a ceder terreno aos russos. Os astros estavam alinhados, isto é, o resultado em França ajudava, mas as águias ainda não tinham acutilado da melhor forma a direção à baliza adversária. Porque os encarnados chegavam à área dos russos — só que o miolo estava controlado pelo Zenit e a defesa limpava todos os lances. A equipa de Lage parecia dominar, mas era um domínio cedido pelo adversário; um domínio que não prestava contas a uma vassalagem baseada em superioridade por mérito próprio. O Benfica não precisava de floreado, precisava de meter a bola lá dentro. E não estava a consegui-lo. No final dos 45’, só por uma vez acertaram com a baliza de Mikhail Kerzhakov.

Porém, tudo se alterou na 2.ª parte. A estatística di-lo, o resultado evidencia-o e a passagem à Liga Europa confirma-o. Porque depois do espanhol Antonio Mateu apitar para que as duas equipas fossem até aos respetivos balneários, só faltava uma coisa: o golo. Por esta altura, com o Lyon a perder por 2-0, bastava ao Benfica ganhar pela margem mínima para atingir a próxima fase da Liga Europa. E isso parece ter ajudado na ginástica mental das águias. O Benfica saiu do balneário decidido, forte e a mostrar discernimento e, para isso, muito contribuiu Pizzi.

O capitão encarnado, na conferência de antevisão do jogo, tinha lamentado a falta de competitividade do Benfica na Europa. Mas tinha dito que o foco para esta noite era "vencer para dar a qualificação para a Liga Europa" e que a necessidade de vencer por dois ou mais golos "não podia mexer com a abordagem da equipa". E foi esta ideia que se viu na 2.ª parte. As palavras de Aleksei Sutormin, atacante da equipa de São Petersburgo, em declarações após o jogo, citado pelo site oficial da UEFA, ajudam a perceber a mudança de chip: "O Benfica controlou a bola muito bem na segunda parte". Osorio, defesa emprestado pelo FC Porto, foi mais longe e afirmou que o Zenit "perdeu a concentração após o intervalo" e que pagou "pelos erros que cometeram". O primeiro, foi cometido logo no início desta.