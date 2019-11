Antes da partida, Bruno Lage disse que o jogo frente ao Leipzig tinha de ser encarado sem medo. "Não podemos olhar para trás, nem para o que ganhámos e perdemos. Não podemos olhar para as nossas exibições fantásticas ou para o que temos feito de menos bom. Não podemos ter medo. Independentemente da competição, do adversário e da camisola, não podemos ter medo de nada”, sublinhou.

Foi sem medo que Lage renunciou à sua crença de equipa tipo da Liga dos Campeões que tinha apresentado até agora, composta por jogadores com menos minutos e habitualmente fora dos onzes titulares, como Jardel, Tomás Tavares e Gedson. Ao invés, apresentou na Alemanha a melhor versão possível do SL Benfica com André Almeida a fazer a estreia nesta edição da liga milionária, Ferro e Rúben Dias a formar dupla, Pizzi, o melhor jogador da equipa, a titular, e um meio campo com Gabriel e Taarabt que era precisamente a melhor bandeira da campanha ‘sem medo’ dos encarnados em Leizig que, de resto, se apresentava no habitual 4-4-2 com Chiquinho e Carlos Vinícius a fazer dupla na frente.

O futebol das águias era bonito: boa circulação de bola, boa variação de flancos, boa transição ofensiva. Uma equipa sem medo de sofrer para poder sair para o ataque em situações cirúrgicas. E isso deu frutos. Aos 20 minutos, numa transição rápida, Grimaldo lançou Taarabat, o marroquino combinou com Vinicius que já dentro da área cruza a bola para um corte incompleto de Upamecano que deixa a bola à mercê de Pizzi, que não se fez rogado, finalizou a jogada e fez o seu 14º golo na época, ficando a apenas um de atingir o seu melhor registo de sempre.

Este novo Benfica deixava no ar questões em relação a todos os outros jogos: esta equipa tinha futebol para enfrentar Leipzig, Lyon e Zenit sem as desilusões que foi semeando jornada após jornada. E se as alterações se iam justificando - por exemplo, aos 28 minutos André Almeida já tinha bloqueado mais cruzamentos do que Tomás Tavares em quatro jogos - o falhanço de Nkunku na cara de Odysseas Vlachodimos apenas três minutos depois do golo inaugural, antecipava a falta de sorte dos alemães no jogo.

Aliás, o minuto 36 é perfeito exemplo disso: primeiro um penálti de Grimaldo sobre Nkunku por assinalar, na sequência do mesmo lance um remate cruzado em arco de Sabitzer que obrigou Vlachodimos a uma defesa épica e depois um golo anulado — e bem, por fora de jogo na sequência do canto por parte do mesmo jogador.