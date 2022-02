Já passava dos sete minutos de compensação dados pelo árbitro sobre a hora e meia regular do jogo da I Liga entre Marítimo e Estoril Praia, disputado na Madeira, quando, da bancada, foi atirado um saco de tremoços em direção a Francisco Geraldes, médio dos canarinhos, que se preparava para bater um pontapé de canto que podia ser decisivo no desenrolar do jogo.

O lance de bola parada não deu em nada, o encontro terminou empatado a zeros, mas o momento caricato não caiu no esquecimento com o ex-Sporting que foi para as redes sociais brincar com o sucedido. "Atiram-me um saco de tremoços sem uma mini a acompanhar. Indecente. Enfim, continuem a votar PS", escreveu o jogador.

A campanha política já estava arrumada, apesar de ainda ter havido direito a uma troca de tweets entre Geraldes e Bruno Horta Soares, candidato à Câmara Municipal de Lisboa nas autárquicas de 2021, não estivéssemos na semana a seguir às eleições legislativas, mas o Estoril aproveitou o sucedido para uma daquelas campanhas de comunicação que ficam no ouvido e ecoam pelas redes sociais.

O clube da linha criou o pack Geraldes e para o próximo jogo em casa, no estádio António Coimbra da Mota, já no próximo sábado, dia 12 de fevereiro, vai disponibilizar um bilhete para o jogo com o CD Tondela, mais uma 'mini' e um saco de tremoços por cinco euros.

No vídeo promocional Franciso Geraldes aparece numa banca de cerveja, uma imagem que é acompanha pela mensagem: "Este fim de semana, aproveita a chuva de tremoços".

O jogo entre sétimo e o 13.º classificado da Liga Bwin está agendado para as 20h30.