“O jogo de amanhã [domingo] terá a sua história e a sua vida. Temos de ser muito competentes em todos os momentos e também nas bolas paradas, onde o Sporting de Braga é muito fortíssimo e já fez mais de uma dezena de golos. Temos de estar atentos e explorar fragilidade do Sporting de Braga. Temos de preparar o jogo para darmos uma boa resposta e ganharmos o jogo”, referiu o técnico, em conferência de imprensa.

Relativamente ao facto de poder fazer alterações em relação ao último encontro com o Estoril Praia, a contar para a Taça de Portugal, Sérgio Conceição garantiu que “o jogo da Amoreira já passou” e que “houve coisas positivas e outras que também não correram tão bem”, apesar da goleada por 4-0.

“Olhámos para ele para o positivo e o negativo. A partir daí, trabalhando em cima desses erros define-se a estratégia, procurando perceber quais são os pontos fortes da equipa que vamos defrontar amanhã e, depois, os jogadores que encaixarem melhor dentro dessa estratégia entrarão no onze inicial, sabendo que o jogo tem 90 e poucos minutos, e que os reforços que estão no banco e o plano traçado possa funcionar para ganharmos”, esclareceu.

O técnico portista recusou-se ainda a comentar as palavras de Vítor Baia, administrador da SAD dos ‘dragões’, que apontou alguma “arrogância” aos árbitros nos jogos do FC Porto, mas fez um apelo para que se tornassem públicos áudios das conversas entre árbitros e jogadores.

“Não tenho que comentar as palavras do nosso administrador. O que sei é que há exemplos de outras equipas que, por vezes, vêm no final dos jogos falar de algumas trocas de palavras que acontecem durante o jogo. Isso é normal desde que não se ultrapasse determinado limite. Mas acho que seria bom para o futebol, quando metem os áudios cá para fora, no fundo aquilo que convém, se calhar era conveniente meter algumas conversas dos árbitros para os jogadores e dos jogadores para os árbitros. Aí iam perceber que não é fácil estar-se dentro de campo enquanto árbitro e enquanto jogador”, afirmou.

Sven-Goran Eriksson anunciou esta semana que foi diagnosticado com um cancro terminal e que tem apenas um ano de vida. Sérgio Conceição aproveitou a conferência para falar sobre o sueco que o treinou na Lazio entre 1998 e 2000.

“Foi um prazer enorme, foi um treinador marcante na minha carreira enquanto jogador. Um homem com uma educação acima da média, um fantástico líder, muito calmo e tranquilo. E que os jogadores adoravam. Ganhámos muitos títulos juntos e eu espero que a vitória mais importante da vida dele seja agora, estou a torcer para que isso aconteça, não só eu mas muita gente no futebol, independentemente da cor clubística”, concluiu.

O FC Porto, terceiro classificado, com 35 pontos, recebe este domingo, às 20:30, o Sporting de Braga, em quarto lugar, com 33, em jogo da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrado por Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.