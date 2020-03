As eliminatórias devem começar no dia 26 de março e as seleções sul-americanas correm o risco "de não poder contar com jogadores convocados que estão na Europa, já que alguns atuam em países com alto índice de contágio". Assim, estes ficariam submetidos à quarentena, impossibilitados de representar as suas seleções nacionais, adverte a carta enviada pela Conmebol dirigida à secretária-geral da Fifa, Fatma Samour.

Diante da situação, as dez federações "solicitam à CONMEBOL apresentar à Fifa o pedido de adiamento do início das eliminatórias para o Mundial".

Apenas na seleção argentina, o técnico Lionel Scaloni convocou seis jogadores que jogam em Itália, país europeu mais afetado pela pandemia.

O calendário das eliminatórias sul-americanas prevê duas voltas iniciais, a 26 e 27 de março e a 31 do mesmo mês.

A Organização Mundial de Saúde declarou ontem a doença como pandemia, tendo em conta os "níveis alarmantes de propagação e inação".

A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados.