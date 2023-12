“Tendo em conta que os jogos da Liga turca foram suspensos até novo aviso, gostaria de informar que o CA da FPF, com a intenção de apoiar os árbitros turcos e garantir a manutenção do seu ritmo competitivo, está disponível para nomear árbitros internacionais turcos para arbitrarem na nossa I Liga”, lê-se na carta enviada por José Fontelas Gomes aos seus congéneres turcos, a que a Lusa teve hoje acesso.

Na segunda-feira, o árbitro internacional turco Halil Umut Meler foi agredido pelo presidente do Ankaragücü e por pessoas ligadas àquele clube, no qual alinha o português Pedrinho, tendo a Federação Turca de Futebol suspendido “indefinidamente” a principal liga do país e os restantes campeonatos.

Na mesma missiva, Fontelas Gomes considerou que este ato violento deve ser “condenado e repudiado”, reconhecendo que “causa um inegável dano não apenas ao futebol mas também à arbitragem”, admitindo que esta oportunidade pode “ajudá-los a garantir que eles não sejam impactados negativamente por este infeliz acontecimento”.

“Juntos, podemos trabalhar para fortalecer e proteger a arbitragem, promovendo um ambiente seguro e justo para todos os envolvidos no desporto”, sublinhou o dirigente português, reconhecendo esta deve ser uma preocupação comum: “Todos devemos ficar preocupados quando a integridade e segurança dos árbitros, que desempenham um papel vital numa justa competição, se compromete desta maneira”.

A decisão da federação turca ocorreu pouco depois de, na sequência do empate com o Rizespor (1-1), o presidente do Ankaragücü, Faruk Koca, ter invadido o relvado e dado um soco no árbitro Umut Meler, que caiu e continuou a ser pontapeado na cara e cabeça por elementos ligado ao mesmo clube.

Com o árbitro caído no chão, várias pessoas, entre jogadores, árbitros assistentes e treinadores, criaram, rapidamente, um círculo de segurança para tentarem impedir mais agressões.

Umut Meler, de 37 anos, foi transportado para o hospital para receber assistência médica e passou a noite na unidade devido à possibilidade de ter lesões internas, tanto no cérebro como na região abdominal.

Este ano, Umut Meler esteve em jogos do Benfica e Sporting de Braga na Liga dos Campeões e também no Bósnia-Herzegovina-Portugal, da fase de qualificação para o Euro2024