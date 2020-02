“Decide-se ordenar o arquivamento deste processo de inquérito”, pode ler-se no mapa de deliberações divulgado hoje pelo CD da FPF.

Em 12 de dezembro no ano passado, quatro dias depois do encontro entre lisboetas e portistas, o CD da FPF decidiu abrir um processo de inquérito “com vista ao apuramento de facto ocorridos na I Liga”.

No intervalo da partida entre o Belenenses SAD e o FC Porto, que terminou empatado 1-1, elementos das estruturas dos dois clubes terão tido um desentendimento no túnel de acesso aos balneários do Estádio Nacional, em Oeiras.

Num vídeo divulgado pela SIC, vê-se o então treinador do Belenenses SAD, Pedro Ribeiro – entretanto substituído no cargo por Petit -, a acusar alguém de lhe ter dado um soco.

Na conferência de imprensa após o jogo, Pedro Ribeiro foi questionado, mais do que uma vez, sobre a alegada agressão de que foi vítima, mas recusou-se a comentar.

Posteriormente, no final de dezembro, o técnico deslocou-se à sede da Liga, no Porto, para ser ouvido como testemunha pela Comissão de Instrutores, não tendo, na altura, prestado quaisquer declarações à comunicação social.