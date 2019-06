A ‘seleção das pampas’, que entrou para a terceira jornada do Grupo B numa situação delicada, depois da derrota por 2-0 na estreia frente à Colômbia e o empate a um golo perante o Paraguai, na segunda jornada, recebeu logo de entrada uma oferta da defesa do Qatar, que permitiu a Lautaro Martinez abrir o marcador, aos quatro minutos.

Numa saída de bola na área, para iniciar a construção de jogo, um defesa do Qatar quis colocar a bola no lateral esquerdo, mas entregou-a a Martinez, que agradeceu o bónus e colocou a Argentina na frente.

Este golo tão cedo fazia crer que a Argentina pudesse, finalmente, alcançar uma vitória categórica e uma exibição correspondente, mas a verdade é que ainda não foi desta vez que isso aconteceu, mesmo com as coisas a correrem-lhe de feição no outro jogo do grupo, com a Colômbia cedo a colocar-se na frente do marcador perante o Paraguai.

A falta de ligação do seu jogo e a organização defensiva do Qatar foram suficientes para levar quase até ao fim a incerteza no resultado, expondo-se a um golo do adversário que lhe permitiria subir ao segundo lugar e atiraria a Argentina para o terceiro posto do grupo B.

Só aos 82 minutos, e depois de um susto causado pelo jovem central Juan Foyth, que deixou o Qatar à beira do empate, é que a Argentina assegurou o segundo lugar, com o segundo golo, por Sergio Aguero, a passe do médio Paulo Dybala, que entrara aos 76 minutos a render Martinez.