A formação brasileira fechou o agrupamento no segundo lugar, com nove pontos, a um dos argentinos do Boca Juniors, que receberam e bateram o Deportivo Cali por 1-0, relegando os colombianos, terceiros, com oito, para a Taça sul-americana.

Em São Paulo, o Corinthians adiantou-se no marcador aos 19 minutos e parecia lançado para a vitória, mas, aos 44, o desfalcado Always Ready, já sem hipóteses de qualificação, restabeleceu a igualdade, pelo equatoriano Jonathan Borja.

Na segunda parte, e apesar das alterações introduzidas por Vítor Pereira, o Corinthians não conseguiu chegar ao segundo golo e, desta forma, não será cabeça de série — estatuto para os vencedores dos agrupamentos – no sorteio de hoje.

Pelo contrário, o bicampeão em título Palmeiras, de Abel Ferreira, e o Flamengo, de Paulo Sousa, venceram os grupos A e H, respetivamente, e estarão no Pote 1, pelo que jogarão em casa a segunda mão dos oitavos de final.

Junto com o Corinthians, no Pote 2, estará o Talleres de Córdoba, de Pedro Caixinha, que foi segundo do Grupo H, conquistado pelo ‘Fla’, o campeão de 2019.

Os encontros dos oitavos de final realizam-se em 29 de junho e 06 de julho.