Na terceira ronda da competição, frente a uma equipa do quarto escalão do futebol brasileiro, o ‘Timão’ de São Paulo marcou o primeiro golo logo aos oito minutos, por Júnior Moraes.

O jogador de origem brasileira e internacional ucraniano abandonou o Shakthar Donetsk e assinou pelo Corinthians em março, após a invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro.

A FIFA suspendeu os contratos de trabalho de jogadores e treinadores com clubes ucranianos até ao final da temporada 2021/22.

O resultado ficou fechado ainda na primeira parte, aos 32 minutos, quando o médio Giuliano apontou o segundo golo.

O defesa lateral direito português Rafael Ramos ficou no banco.

O ‘Timão’ volta a jogar no sábado, em casa do Internacional, para o campeonato brasileiro, conhecido por Brasileirão.

Ao fim de cinco jornadas, o Corinthians está isolado no topo da classificação, com 12 pontos, seguido do Santos, com 10, e do América Mineiro, com nove.