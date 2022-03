Sob chuva forte no Morumbi, o jogo ficou decidido ao 51.º segundo desde o apito inicial, quando o avançado argentino aproveitou para marcar e dar a vitória à equipa orientada por Rogério Ceni, que chamou o luso-brasileiro João Moreira, de 17 anos, ao banco de suplentes.

Vítor Pereira, de 53 anos, foi apresentado na sexta-feira, a um dia do ‘clássico’, e entrou com o pé esquerdo no comando técnico do ‘Timão’, que soma 17 pontos e é primeiro no grupo A do ‘Paulistão’, somando o mesmo pecúlio do São Paulo, que lidera a ‘poule’ B.