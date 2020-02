“Trabalhando em conjunto com a Comissão de Carros de Turismo da FIA [Federação Internacional do Automóvel], as equipas e outros agentes tiveram em conta a necessidade de manter os custos num nível aceitável, reconhecendo os impactos que o surto de coronavírus está a ter na economia a nível mundial, tendo sido tomada uma série de decisões”, anunciaram os organizadores do WTCR em comunicado.

Assim, deixa de haver duas sessões de qualificação, passando a um sistema único de voltas rápidas, deixando os pilotos com menos margem de manobra.

Os fins de semana de corrida passam a estar concentrados em apenas dois dias, com os treinos livres e a qualificação a serem disputados no sábado e o domingo a ficar reservado para duas corridas, em vez das três disputadas nos dois últimos anos.

Desta forma, a organização do campeonato, a cargo da Eurosport Events, espera que os pilotos “tenham mais tempo disponível para os adeptos”.