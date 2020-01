A prova de acesso aos Jogos Olímpicos Tóquio2020, que se disputa de 3 a 7 de fevereiro, estava inicialmente marcada para Wuhan, a cidade onde foi detetado inicialmente o novo vírus, que já provocou pelo menos 56 mortos.

A Confederação Asiática de Futebol informou hoje a federação chinesa tinha desistido de organizar a prova, que junta a Austrália, a China, Taiwan e a Tailândia, devido à "situação atual" no país.

Mais cedo, a Federação Internacional de Ténis tinha mudado um evento de qualificação para a Fed Cup da China para o Cazaquistão.

O novo coronavírus detetado em Wuhan no final do ano infetou mais de duas mil pessoas e provocou pelo menos 56 mortos na China, segundo o balanço mais recente da Comissão Nacional de Saúde chinesa.

Além da China continental, há quase meia centena de infeções confirmadas em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, França, Austrália e Canadá.

As autoridades chinesas alertaram que o país está no ponto "mais crítico" quanto ao controlo do vírus e suspenderam transportes, cancelaram celebrações do Ano Lunar do Rato e colocaram em quarentena 13 cidades.

Os sintomas associados à infeção causada pelo coronavírus com o nome provisório de 2019-nCoV são mais intensos do que uma gripe e incluem febre, dor, mal-estar geral e dificuldades respiratórias, como falta de ar.

O novo coronavírus foi detetado no final do ano em Wuhan, uma cidade com 11 milhões de habitantes e capital da província de Hubei, no centro da China.