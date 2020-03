"De início fui um bocado otimista, se calhar de mais, pensava que isto seria passageiro, mas com o evoluir do tempo a preocupação aumentou bastante. Tenho tido imensos cuidados no que diz respeito a estar com as pessoas e optei voluntariamente por ficar com a minha família em casa em quarentena, evitando o contacto com os familiares mais próximos, sobretudo com os avós", explicou o atleta à agência Lusa.

O veterano guarda-redes, de 42 anos, detalhou que está em casa desde quarta-feira, dia do último treino dos academistas, juntamente com a mulher e as duas filhas de quatro e dois anos.

"Ficaremos em casa até isto acalmar, pela nossa saúde e dos nossos familiares. O meu maior medo são os meus pais, que já têm alguma idade, é a faixa etária mais vulnerável. Saio apenas e só para o estritamente necessário, para comprar alguma coisa", frisou.

Por iniciativa e critério próprios, faz algum exercício em casa, até por causa da idade - "recuperar não é a mesma coisa do que para um miúdo de 18 anos" -, mas "é completamente diferente do trabalho que se faz no pavilhão".