O quarto classificado da Liga dinamarquesa confirmou hoje em comunicado o diagnóstico positivo de Kahlenberg, hoje com 36 anos, e o contacto do antigo médio da seleção da Dinamarca com jogadores e equipas técnicas também obrigou à quarentena de 14 dias a vários membros do Lyngby e dos campeões holandeses Ajax, em que joga o português Bruno Varela.

Depois de uma visita a Amesterdão, Kahlenberg assistiu ao encontro entre Brondby, que tem o adjunto Martin Retov e o defesa Joel Kabongo entre os 13 isolados, e o Lyngby, no domingo.

Segundo fonte do Brondby explicou à BBC, Kabongo encontrou-se com o antigo jogador após o encontro e ambos se cumprimentaram, algo que se estende a vários membros do ‘staff’ e ao diretor Ole Palma.

No outro clube dinamarquês, Martin Ornskov, Kasper Jorgensen e Patrick da Silva estão de quarentena, uma medida também aplicada a Christian Poulsen, antigo jogador do Liverpool e agora treinador adjunto do Ajax, que também não conta com dois elementos do departamento de fisioterapia.

