O Vitória de Guimarães e o Sporting, que tinham encontro marcado para as 20:00 de sábado, em Guimarães, foram os primeiros emblemas a entrar em ação, com um duelo de ‘quatro em linha' na rede social Twitter, que acabou com um ‘triunfo' leonino, graças a uma linha na diagonal.

O clube vimaranense, disse fonte oficial à Lusa, disputou a partida em resposta a um desafio lançado pelo clube de Alvalade e pensa continuar a "exibir conteúdos" nas redes sociais para assinalar os próximos jogos agendados, enquanto o campeonato se mantiver suspenso.

"Provavelmente, vamos assinalar os próximos jogos de alguma forma, para manter presente a interação com os adeptos, mesmo estando o clube mais parado", explicou a fonte do Vitória, que recentemente também mostrou vídeos dos jogadores Pepê e João Pedro a treinarem em casa.

A ‘jornada' prosseguiu no domingo, com o Santa Clara e o Sporting de Braga a simularem o jogo marcado para as 14:00 dos Açores (15:00 de Lisboa), em Ponta Delgada, com uma partida no videojogo Fifa 20, entre o ‘açoriano' Diogo Salomão e o ‘minhoto' Ricardo Horta, transmitida na rede social Facebook, que terminou com um 4-0 a favor dos bracarenses.