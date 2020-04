A Associação Europeia de Clubes de Hóquei em Patins (EHCA) manifestou-se hoje a favor do encerramento da Liga Europeia 2019/20 e do adiamento para 2022 do campeonato da Europa de seleções, que devia ser este verão em França.

"Resignamo-nos se o World Skate Europe tomar a decisão de encerrar a Liga Europeia 2019/20 sem finalizar desportivamente a prova", assume a EHCA, quando falta jogar a última jornada da fase de grupos, os quartos de final e a 'final-four'. Esta posição foi tomada depois do World Skate Europe ter pedido uma opinião quanto ao que deve ser o desfecho das competições europeias para época em curso. A EHCA assume que os clubes "estão cientes da necessidade de manter paralisadas as principais atividades desportivas", recordando que em Itália e em França as competições nacionais já foram dadas como concluídas. "As datas de reinício da atividade desportiva são, neste momento, desconhecidas. Também não é possível saber as fases desse reinício de competição e em que condições poderão ser realizadas, uma vez que essas questões estão nas mãos das autoridades competentes", justifica o organismo. Os clubes querem começar a preparar já a próxima época, um dos motivos pelos quais desejam que o Europeu de seleções, previsto para julho em Roche sur Yone, em França, seja disputado somente em 2022. Continuar a ler "Dessa forma, evitaria sacrificar ainda mais os jogadores num calendário que se espera que seja muito apertado em 2021", justifica a EHCA, falando sobre um ano que vai ter o mundial em San Juan, Argentina. O organismo "congratula" ainda a nova direção da World Saque Europeu Rink Hocky, encabeçada pelo português Agostinho Silva. A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 211 mil mortos e infetou mais de três milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 832 mil doentes foram considerados curados. Em Portugal, morreram 948 pessoas das 24.322 confirmadas como infetadas, e há 1.389 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial. Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram, entretanto, a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos, como Dinamarca, Áustria, Espanha ou Alemanha, a aliviar algumas das medidas.