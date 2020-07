O guarda-redes falhou o jogo da jornada transata diante do líder FC Porto (derrota por 5-0) devido ao caso positivo de covid-19 do terceiro guarda-redes do plantel, João Monteiro, que partilhou o quarto com André Moreira no estágio antes da partida, ficando este em isolamento profilático.

Em comunicado, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) explicou que, “através do seu consultor, o dr. Filipe Froes, efetuou durante toda a semana, em articulação com o departamento médico do Belenenses SAD, um acompanhamento à situação clínica do atleta André Moreira”.

“Tendo o referido jogador testado negativo ao SARS CoV-2, a 08, 09 e 10 de julho, e, em concordância com o despacho da DGS, o dr. Filipe Froes acabou por dar parecer positivo à convocatória do guarda-redes para o encontro desta noite entre o Belenenses SAD e o Moreirense FC”, referiu a Liga de clubes.

Contudo, o organismo liderado por Pedro Proença anunciou que, “ao intervalo do encontro, foi dada ordem ao atleta para se retirar do campo, por decisão da Autoridade de Saúde Nacional, a dra. Graça Freitas, que confirmou o critério de contacto próximo e isolamento de 14 dias, ainda não cumpridos”.