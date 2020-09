O plantel de Rui Almeida realizou testes de despistagem à covid-19 na quinta-feira, de acordo com o Plano de Retoma da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, e conheceu os resultados esta manhã, que levaram os gilistas a cancelar, por precaução, o encontro marcado para o Estádio D. Afonso Henriques, sem revelar as identidades em causa.

Os minhotos suspenderam todas as atividades agendadas para o fim de semana e repetem os exames no sábado, esperando restabelecer a normalidade na segunda-feira, tendo em vista a estreia na edição 2020/21 da I Liga, que trará a deslocação ao Sporting em 18 de setembro, às 18:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Ao longo da pré-temporada, o Gil Vicente cumpriu um estágio em Melgaço e disputou quatro partidas de preparação, ao ter vencido o Leixões (3-0), empatado com Moreirense (0-0) e Desportivo de Chaves (0-0) e perdido diante do Sporting de Braga (0-1).

Os transmontanos anunciaram hoje que dois atletas e dois elementos da equipa técnica estavam infetados com o novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, horas antes de visitarem o Feirense, a partir das 20:00, na jornada inaugural da II Liga.

Um jogador do Moreirense, da I Liga, também foi diagnosticado com covid-19 no sábado, estando assintomático e a cumprir isolamento doméstico.