O guarda-redes Joel Sousa do Tondela testou positivo ao SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, anunciou hoje a SAD do clube da I Liga de futebol que joga este domingo com o FC Porto para a Taça de Portugal.

“O Tondela informa que, após os habituais testes à covid-19 realizados 48 horas antes dos jogos, foi detetado um caso positivo no plantel e um inconclusivo na estrutura da SAD”, anuncia o clube na sua página oficial na internet. Na nota de imprensa, a SAD informa que o caso no plantel é “o jogador Joel Sousa, que testou positivo a SARS-CoV-2, enquanto um elemento da estrutura da SAD teve um resultado inconclusivo”. Segundo adianta a SAD, ambos os casos estão já em isolamento respeitando assim as normas definidas pela Direção-geral da Saúde. “Mais informamos que o restante grupo testou negativo, tendo jogo amanhã [domingo] às 18:30 frente ao FC Porto a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal”, esclarece a SAD do clube. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram