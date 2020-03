Nem a Bundesliga, nem o clube da capital germânica revelaram o nome do jogador infetado, na sequência da pandemia de Covid-19.

“O jogador queixou-se dos sintomas habituais e foi imediatamente separado do resto do grupo. O teste acusou positivo ao vírus. Todos os jogadores do plantel devem permanecer em casa nas duas próximas semanas”, adiantou o médico do Hertha, Uli Schleicher.

O diretor Michael Preetz comentou a situação, referindo que era expectável alguém estar ou poder ser infetado e que o mais importante neste momento “é seguir as regras”.

Este é o segundo caso de Covid-19 em jogadores da Bundesliga, depois de Luca Kilian, do Paderborn.