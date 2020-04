O cenário de conclusão antecipada da prova entregará o título de campeão ao Club Brugge, líder destacado após 29 jornadas disputadas na fase regular, com mais 15 pontos do que o Gent e 17 do que o Antuérpia, segundo e terceiro classificados.

O campeonato belga é disputado por 16 equipas, primeiro numa fase regular de 30 jornadas, e, depois, com um ‘play-off’ de apuramento de campeão.